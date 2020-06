Stati Generali, i Verdi vogliono un Paese meno obsoleto

''Secondo dati Eurostat 2016, sono 524 mila gli studenti che abbandonano gli studi ogni anno. È evidente come manchi, in Italia, un ambiente elastico e stimolante all'interno delle università e della scuola in generale che possa attrarre i giovani e sensibilizzarli rispetto alle tematiche ambientali. Investimenti nettamente al di sotto della media europea e programmi obsoleti e poco aggiornati si traducono con una formazione che non va nella direzione della conversione ecologica''. Così Luca Boccoli, esponente dei Giovani Europeisti Verdi (GEV), intervenendo agli Stati Generali della Green Economy organizzati da Europa Verde.



''Alla luce di questa evidenza, noi Giovani Europeisti Verdi lanciamo tre proposte: l'istituzione dell'educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie; l'assunzione di giovani professori che possano affrontare tematiche e programmi meno obsoleti; finanziamenti maggiori per l'università e la formazione, - ha concluso Boccoli, - anche dirottando su questi ambiti i 19 miliardi attualmente investiti sulle fonti fossili''.