Migranti: tampone negativo, ok trasferimento da Sea Watch

L'esito del tampone al quale e' stato sottoposto un migrante sulla Sea Watch con sintomi da Covid e' negativo. Per i 221 extracomunitari, salvati in acque internazionali dalla Sea Watch, stanno quindi iniziando le operazioni di trasferimento sulla Moby Zaza' al porto di Porto Empedocle. La nave-quarantena, dopo che saranno caricati i migranti dalla nave della Ong, tornerà in rada.