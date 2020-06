Immigrati, nuovo naufragio al largo della Libia

Un nuovo naufragio di migranti al largo di Tripoli, in Libia, è segnalato dalla Ong Sea Watch, sul profilo Twitter. L'imbarcazione sarebbe affondata ieri mattina. "Non ci sono ancora informazioni sul numero di vite perse in questa tragedia - si legge nel tweet - Non ci sono navi dell'Ue in giro, solo aerei Frontex che osservano e coordinano i rimpatri forzati della cosiddetta guardia costiera libica, finanziata dall'Ue".