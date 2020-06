Grazie, buonisti! A Milano notte di accoltellamenti e pestaggi

"Questa notte a Milano altri due gravi risse, protagonisti immigrati africani e sudamericani, con accoltellamenti e pestaggi, con l’aggressione violenta ad un Carabiniere. L’ennesima notte di sangue e violenza, in un’escalation inarrestabile da settimane con omicidi tra immigrati, come il marocchino ucciso dopo essere stato accoltellato in una rissa sul 91, e accoltellamenti nel mondo dello spaccio o nelle notti di movida. La città, finito il lockdown, è tornata una bolgia dove l’ordine pubblico è fuori controllo: il ministro Lamorgese, che pure è stata un prefetto di Milano (uno dei peggiori peraltro) pochi anni fa, non si accorge di nulla?". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.