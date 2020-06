Reading: il jihadista era noto ai servizi segreti dal 2019

L`uomo sospettato di essere responsabile dell`attacco terroristico di Reading era noto all`MI5 - l`ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito - dal 2019. Lo ha indicato la Bbc. Fonti di sicurezza hanno riferito alla tv pubblica britannica che Khairi Saadallah era balzato all`attenzione dei servizi di sicurezza dopo che erano venuti a conoscenza delle sue aspirazioni di viaggiare all`estero, "potenzialmente per terrorismo". Ma a seguito di ulteriori indagini, i servizi non hanno identificato una minaccia reale o un rischio immediato, per cui non fu aperto alcun fascicolo.