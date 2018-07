Immigrati, chi ci campa?

"C'è da guadagnare bene per chi sa mettere a tacere la coscienza", scriveva mercoledì scorso il quotidiano La Verità, in un lungo reportage sul business dell'accoglienza. E gli esempi forniti dal giornale di Belpietro si sprecavano. "La cooperativa Multicons di Empoli", scriveva il quotidiano, "tratta di pulizie civili, industriali, sanificazione ambienti e derattizzazione" ma "ha preso a carico 141 stranieri. Mandandone 36 in un casolare diroccato in aperta campagna, a 5 chilometri da Castelfiorentino e lontano da qualsiasi centro abitato".



Una situazione denunciata per primi dal sito redattoresociale.it, che ha parlato di "pareti ammuffite, muri sgretolati, cucine abbandonate, angoli pieni di sporcizia e due bagni per tutti". "Il presidente della coop in questione ha pure dovuto risarcire due migranti", aggiunge La Verità.



Si tratta di due immigrati, "uno del Gambia e uno della Guinea Bissau, per averli bastonati con un manico di scopa". Come progetto di integrazione non c'è male. La Verità fa anche i conti in tasca ai sostenitori dell'accoglienza: "Del pocket money", la paghetta per i richiedenti asilo, "due euro al giorno dello Stato vanno a ogni immigrato" (apposta li troviamo tutti fuori dai supermercati a chiedere l'elemosina. Ci fanno tanto, con due euro...) e "i restanti, da 28 a 38 a seconda dei contratti, a chi fornisce loro vitto e alloggio".