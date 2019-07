I sinistri si astengono sulla legge a tutela delle donne

Dite che il titolo è tendenzioso? Ok, allora trovate voi un’altra motivazione che possa aver spinto un folto gruppo di sinistrati ad astenersi dal votare il nuovo pacchetto legislativo denominato “Codice Rosso”, voluto dalla Lega, che incrementa una serie di tutele penali per le vittime di reati a sfondo sessuale, iniziando dalle aggressioni con l’acido, una pratica criminale, come è ben noto, molto in voga nei paesi islamici, e che l’Europa ha inevitabilmente e abbondantemente importato.



Il solito corto circuito dei progressisti, insomma, i quali, schiacciati fra due dei loro storici mantra ideologici, femminismo da una parte e multiculturalismo dall’altra, devono scegliere il male minore. E naturalmente, come sempre, scelgono l’opzione che meglio rema a favore della sostituzione etnica. Del resto, è notorio che i piddini non amino le donne incinte...se sono italiane.