Nuovo attacco alla Lega: imbrattata la sezione di Marcianise

Atto vandalico contro la sede della Lega di Marcianise (Caserta). Il commissario cittadino del partito, Pasquale Colella, ha denunciato l'episodio intimidatorio alla polizia del locale commissariato dopo aver scoperto la presenza di varie scritte offensive realizzate da ignoti con una bomboletta spray di colore nero sul muro della sezione di via Grillo. "Sciacalli su Bibbiano" o "Cacciateli i soldi ! 49 milioni di euro" sono i messaggi lasciati sul muro.



Colella afferma "questi atti non ci intimidiscono e spero che siano assicurati alla giustizia i colpevoli delle scritte. Ci sono delle telecamere posizionate per i controlli di vari esercizi commerciali, in via Grillo, che potrebbero contribuire a smascherare gli autori del gesto".





Scritte offensive anche a Rovato, nel Bresciano. "Salvini ladro schifoso fascista a morte. Democratici all’opera a Rovato, in provincia di Brescia. Noi la risposta la daremo questa sera, nella vicina Adro, con sorrisi e tanti bacioni", ha commentato ieri su Facebook Matteo Salvini.