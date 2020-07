Roma, rissa sul bus. Denunciate due "risorse" ubriache

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato in stato di libertà due persone, un cittadino libico di 23enne e un iracheno 37enne, per interruzione di pubblico servizio. I due, in evidente stato di alterazione, dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, hanno litigato per futili motivi a bordo dell'autobus di linea Atac 716, costringendo l'autista di interrompere la corsa per circa 30 minuti, nei pressi di largo Bompiani. I Carabinieri, intervenuti in pochi minuti su segnalazione giunta al 112, hanno bloccato e identificato i due protagonisti della lite, permettendo così all'autista di riprendere la corsa.