Chicago, il funerale finisce in...sparatoria

Sembra quasi una barzelletta, ma a Chicago la commemorazione di una vittima di una sparatoria si è conclusa con... una sparatoria e 14 feriti. E il motivo ancora non si sa, forse un regolamento di conti. E' successo ieri alle 18.25 a South Side, quando da un'auto nera sono partiti colpi di arma da fuoco su una piccola folla che usciva da un'agenzia di pompe funebri, dove era radunata per la commemorazione di una vittima di una sparatoria.



Travolti da una pioggia di proiettili i partecipanti alla commemorazione, che evidentemente santarellini non erano, non sono rimasti a guardare e, a loro volta, hanno sparato. Il bilancio provvisorio è di 14 feriti e almeno 60 colpi di arma da fuoco sparati. L'auto nera in movimento ha continuato a sparare all'impazzata poi, girato l'angolo, è stata abbandonata e i suoi passeggeri si sono dileguati fuggendo in più direzioni. La polizia ha fermato un sospettato e lo sta interrogando. Al momento non è chiaro il motivo del gesto. Ma certo stupisce che si vada a d un funerale non con fiori ma con pistole...