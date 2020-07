Spaccio e torture caserma Piacenza, 6 carabinieri arrestati

Pestaggi, torture, arresti illegali e spaccio di sostanze stupefacenti. Una caserma sequestrata, 10 carabinieri sottoposti a misure, di cui 6 arrestati (cinque in carcere ed uno ai domiciliari). Sono i numeri dell'operazione "Odysseus" coordinata dalla Procura di Piacenza e condotta dalla guardia di finanza. 'Azzerata' la caserma Levante di via Caccialupo: 7 militari su 8 sono infatti stati sottoposti a misure cautelari. "Non c'e' stato quasi nulla di lecito in quella caserma", ha detto il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella aggiungendo poi che "gli illeciti più gravi contestati sono stati commessi in pieno lockdown con disprezzo delle più elementari regole di cautela" disposte dal governo. La citta' emiliana, al confine con la Lombardia, e' stata infatti una delle piu' colpite dal coronavirus per la sua vicinanza con il primo focolaio di Codogno.



Ai militari dell'Arma, vengono contestati, a vario titolo i reati di: traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, lesioni personali aggravate, peculato, abuso di ufficio, falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie, violenza privata aggravata e truffa ai danni dello Stato. "Sono una serie di reati impressionanti se si pensa che sono stati commessi da militari dell'Arma dei carabinieri", ha osservato il pm. Comportamenti stile 'Gomorra', con tanto di pestaggi e torture (si ipotizza anche la forzata ingestione di acqua) a piccoli pusher finalizzati, tra le altre cose, ad ottenere auto-calunnie per giustificare i successivi arresti, e' la cornice delineata nel quadro accusatorio.



"Ho fatto un'associazione a delinquere, ragazzi...siamo irraggiungibili": a parlare, come riporta una delle intercettazioni 'simbolo' dell'inchiesta e' uno dei carabinieri arrestati. "Hai presente Gomorra? Le scene di Gomorra, guarda che è stato uguale!...ed io ci sguazzo in queste cose. Tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato", un'altra frase agli atti dell'inchiesta.