Trump vuole il nuovo Nafta

Il presidente Donald Trump ha inviato una lettera ai leder democratici del Congresso, la Speaker Nancy Pelosi e il senatore Charles Schumer, affinche' venga approvato il nuovo accordo commerciale con il Messico e il Canada nato dalla rinegoziazione del Nafta e denominato Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement). Nella lettera, diffusa dalla Casa Bianca, Trump pone il via libera del Congresso all'Usmca come condizione per varare il piano sulle infrastrutture da 2.000 miliardi di dollari concordato con i democratici il mese scorso.



Una delegazione del partito dell'Asinello sara' ricevuta oggi alla Casa Bianca per discutere dei finanziamenti al provvedimento. "Prima che si passi alle infrastrutture e' mia forte opinione che il Congresso debba prima approvare l'accordo commerciale Usmca", scrive Trump. "Quando il Congresso avrà approvato l'Usmca - insiste - allora potremo volgere la nostra attenzione al pacchetto bipartisan sulle infrastrutture".