Mattanza in chiesa in Brasile

Ancora sangue in una chiesa, questa volta a Paracatu, nello stato brasiliano di Minais Gerais. Ieri un uomo ha pugnalato a morte la sua ragazza in casa di lei, poi è andato in una chiesa battista e ha sparato con una pistola uccidendo altre tre persone. Non si tratta però di terrorismo ma di pazzia.



La polizia militare è intervenuta nel luogo di culto, sparando al 39enne Rudson Aragao Guimaraes e ferendolo gravemente. Le autorità non hanno fornito al momento un movente del gesto, che potrebbero essere di folle gelosia, ma hanno detto che il killer era stato espulso dalla chiesa per "problemi comportamentali".