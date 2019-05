Proiettile a Salvini, Grimoldi: "Preoccupante escalation di violenza"

"Solidarietà e vicinanza a Matteo Salvini per l’ennesima vile minaccia ricevuta, per il proiettile inviato.

Una minaccia anonima e vigliacca che sgomenta. Come sgomenta l'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con vandalismi, buste con proiettili, scritte spray ecc e la lunga serie di minacce di morte a Salvini con striscioni, volantini, fantocci incendiati ecc...". Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.



Che aggiunge: "I veri fascisti, i veri razzisti, sono quelli che in democrazia alle idee e al confronto preferiscono la minaccia e la violenza, purtroppo anche fisica. Forza Matteo, non mollare, hai un popolo immenso con te!".