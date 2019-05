La "cura Salvini" funziona: calano i reati in Lombardia

"Il primo anno di Lega al Governo e di Matteo Salvini al ministero degli Interni ha prodotto incredibili risultato in termini di sicurezza nelle nostre città, nei nostri territori. Grazie alle misure inserite nel decreto Sicurezza, ai maggiori strumenti per la rafforzare la sicurezza urbana con fondi e poteri ai sindaci, grazie alle tante risorse investite per potenziare le forze dell’ordine con piano straordinario di assunzioni a livello nazionale per 8mila donne e uomini di Forze di Polizia e Vigili del fuoco, i risultati in termini di sicurezza sono sotto gli occhi di tutti". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.



"Secondo i dati del Ministero degli Interni in Lombardia, nel 2019 i reati sono in calo dell’8,9% rispetto al primo trimestre di un anno fa. In particolare, a Bergamo -15,6%, -10,2% a Brescia, -9,8% a Como, -12,2% a Cremona, -13,9% a Lecco, -7,4% a Lodi, -5,7% a Mantova, -6,8% a Milano, -17% a Monza e della Brianza, -7% a Pavia, -6,8% a Varese. Questi sono numeri, non parole, e la realtà, anche in Lombardia, è sotto gli occhi di tutti!", ha concluso.