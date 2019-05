Salvini: "Il Governo non cade, basta polemiche"

"Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene". Lo sostiene, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna". Una situazione, secondo il leader del Carroccio dovuta al fatto che "la Lega ha vinto in tutte le Regionali. Il governo e' partito con la Lega al 17% e M5s al 30% e molto probabilmente col voto di domenica vedremo che la proporzione si e' invertita. Ma a me non importa, io sono davvero per il lavoro di squadra".



Nessuna polemica pero': "Io con Di Maio ho lavorato bene. E sono convinto che lunedi' torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto". Per quanto riguarda il decreto sicurezza bis il ministro dice di aspettarsi l'approvazione oggi in Cdm, "dato che ho fatto le correzioni richieste. Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato. Ma se il consiglio non ci fosse vorrei almeno sapere perche'". Nessuna polemica neppure col Quirinale: "Ho sempre avuto il massimo rispetto di tutte le istituzioni. Non ho certamente mai chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica. Io ho fatto i compiti. I 18 articoli del decreto sono stati corretti e ci sono le risorse. Sono finanziati da 30 milioni di euro integralmente coperti da fondi del ministero dell'interno".



Se poi viene approvato "la prossima settimana, non cade il mondo. Ma vorrei capirne il motivo". Salvini sottolinea quindi di avere avuto la solidarietà di tutti per la vicenda del proiettile inviatogli e sulle polemiche per il rosario insiste: "Non si lamentano quando vengono tolti i crocefissi dalle classi e non si festeggia il Natale e il problema sono io che da cattolico non mi vergogno di manifestarlo?".