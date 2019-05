“Lo sport aiuta a superare qualsiasi difficoltà”. All’insegna di questo verissimo motto si terrà anche quest’anno la giornata dedicata allo sport per diversamente abili denominata “Folgore No Limits”. L’iniziativa, resa possibile grazie all’Esercito italiano e giunta alla sesta edizione, si svolgerà venerdì prossimo, 24 maggio, presso il Complesso Addestrativo Multifunzione (CAM) “Lustrissimi” a Livorno, in via dell’Acquedotto n. 48. Il programma si articola secondo i seguenti principali appuntamenti:

– ore 9: cerimonia ufficiale d’inizio con l’alzabandiera e gli interventi del Comandante della Brigata, Generale di Brigata EI Rodolfo Sganga e delle autorità presenti (è prevista la partecipazione del Ministro della difesa Elisabetta Trenta);

– ore 10: lancio dimostrativo di paracadutisti con la tecnica della caduta libera;

– ore 11.45: “Forum su sport e disabilità”.

Per il resto sono organizzate dimostrazioni e performances con i ragazzi e gli atleti disabili che interverranno, grazie al coinvolgimento dei paracadutisti e istruttori della Brigata Folgore. Saranno allestite come gli altri anni delle postazioni sportive per avvicinare i giovani disabili, ma non solo, a molteplici discipline sportive.

Con questa giornata, la Brigata Paracadutisti Folgore vuole sottolineare il patrimonio di potenzialità e valori irrinunciabili insiti nel mondo della disabilità, per lo sport e per la società in generale. Lo sport, in particolare, anche nelle differenze e nelle difficoltà, dimostra che la determinazione, la volontà, lo spirito di sacrificio, il desiderio di avventura e la disciplina, tutti principi che costituiscono le fondamenta della “Folgore”, possono rendere reale ciò che è apparentemente irrealizzabile.

All’evento parteciperanno alunni provenienti dalle scuole limitrofe e diversi ragazzi appartenenti a diverse associazioni che operano in favore dei disabili. Tutti uniti nello sport, senza limiti.