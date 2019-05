Giornata della biodiversità, la Lega: "Salvaguardare i nostri prodotti"

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità la Federazione Italiana Cuochi (Fic) annuncia un progetto di mappatura delle specie a rischio con lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipicità regionali.



E sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale leghista Alessandra cappellari, candidata alle Europee per Liguria-Lombardia-Piemonte e Valle d'Aosta, che su Twitter ha scritto: "La biodiversità si tutela anche proteggendo i nostri prodotti, le nostre eccellenze, le nostre specificità, le nostre filiere agroalimentari. E per farlo, bisogna pestare i pugni in Europa. Il 26 maggio vota Lega e scrivi Cappellari".