Giappone, la Banca Centrale immette milioni di yen. Le nostre no...

La Banca del Giappone ha deciso oggi di immettere liquidità nel sistema per aiutare le banche a fornire prestiti alle piccole e medie imprese nel mezzo delle ricadute della nuova pandemia di coronavirus. La Banca centrale introdurrà la nuova misura per un valore fino a 30 trilioni di yen (279 trilioni di dollari) a giugno. L'obiettivo è quello di fornire un ulteriore sostegno per il finanziamento delle piccole e medie imprese in difficoltà in mezzo alla pandemia nel paese colpito dalla recessione.



Questo passo porta la dimensione totale dei programmi della banca a 75 trilioni di yen in risposta alla crisi del coronavirus, ha sottolineato la Banca centrale giapponese dopo un incontro non programmato di politica monetaria.



Alla fine di aprile, la Banca del Giappone ha deciso di aumentare il limite massimo per gli acquisti di obbligazioni societarie a circa 20 trilioni di yen, di aumentare la sua offerta di prestiti societari in risposta alla pandemia e di acquistare una quantità illimitata di titoli di stato. Peccato che le nostre banche, al contrario, se ne stiano fregando delle richieste del premier Conte e dei suoi "atti d'amore". Ma del resto, anche le bollette, che dicevano sarebbero state sospese o spostare, continuano ad arrivare puntuali. E con rincari.