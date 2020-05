Australia: navi da crociera vietate fino a metà settembre

L'Australia ha prorogato il divieto alla maggior parte delle navi da crociera internazionali per altri tre mesi, fino a metà settembre, contro la diffusione della pandemia di Covid-19. Il divieto si applica a qualsiasi nave da crociera in grado di trasportare più di 100 passeggeri, ha annunciato l'autorità di frontiera australiana in una nota. E' l'ultimo colpo al settore delle crociere multimilionario, che sta già facendo i conti con divieti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alle Seychelles. L'Australia aveva annunciato per la prima volta il bando alle crociere internazionali il 27 marzo quando quasi 30 navi erano nelle sue acque territoriali. Centinaia di australiani sbarcati in seguito sono risultati positivi al Covid-19.