Lombardia, l'ultima polemica del Pd? Sull'assistenza domiciliare

“La Regione pagherà regolarmente tutto il lavoro svolto dagli infermieri durante l’emergenza Covid e chi dice il contrario, come l’esponente PD Carmela Rozza, o è in malafede o non sa leggere le comunicazioni ufficiali della ATS di Bergamo”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica a Carmela Rozza, consigliere regionale PD.





“Nel budget ordinario dell’ATS non rientrano i costi aggiuntivi dovuti all’emergenza Coronavirus, che saranno calcolati e rendicontati successivamente. Tutto qui. Il lavoro degli infermieri sarà quindi pagato regolarmente”. “Incredibile come l’odio verso la Lombardia – prosegue Anelli – non conosca limiti e spinga l’opposizione a compiere errori di questo tipo anche su una semplice comunicazione di una ATS”. “E noi a esponenti così privi di imparzialità, come i consiglieri PD, – si domanda Anelli – dovremmo assegnare la Presidenza della Commissione d’Inchiesta?”