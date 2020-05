Torino: smantellato laboratorio di crack

Nonostante il lockdown, continuavano a spacciare e a nascondere le dosi sotto i contenitori della raccolta degli abiti usati. Protagonisti due giovani pusher senegalesi, di cui uno minorenne, arrestati dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due si erano organizzati in turni e coprivano la 'piazza' dalle prime ore del pomeriggio alla tarda notte.



Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura e scattate a seguito di numerose segnalazioni di residenti nel quartiere dove i due prevalentemente spacciavano. La coppia aveva avviato una fiorente attività di spaccio di cocaina e crack, in particolare nel quartiere torinese di Santa Rita, attraverso contatti telefonici su utenze di 'servizio' attivate ad hoc e note ai soli clienti per richiedere un 'appuntamento'.



La droga era custodita i nascondigli di fortuna tra le inferriate della cantina di un palazzo o nella cassetta di una cabina elettrica dove lo stupefacente, già suddiviso in dosi, era tenuto all'interno di un calzino, per eludere i controlli delle Forze di Polizia. Sequestrate 130 dosi di cocaina e crack. A marzo era stata individuata la loro base logistica in un appartamento nel quartiere Barriera Milano, trasformato in un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri avevano sequestrato 370 grammi di cocaina (oltre 1900 dosi), sostanza da taglio e pentole per cucinare il crack.