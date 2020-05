Arriva un miliardo per Alitalia?

''Un miliardo di euro per Alitalia lo potremmo mettere senza problemi''. E' la disponibilità annunciata da German Efromovich, l'imprenditore sudamericano di origine polacca (è nato a Bogotà nel 1950) ex azionista di Avianca che dichiara l'interesse a comprare la compagnia o a ''una partnership con il settore pubblico'', se il governo preferisse questa via. ''Non ho problemi con le partnership. Ma se dovessi farla con il settore pubblico porrei una sola condizione: zero interferenze politiche'', ha detto Efromovich, da San Paolo del Brasile ieri ha parlato in videoconferenza a un gruppo di giornalisti italiani, come si legge su Il Sole 24 Ore.



L'imprenditore non spiega i dettagli del progetto, ma è chiaro sui princìpi. ''Prima dobbiamo capire la situazione. Non abbiamo mai avuto accesso alla data room di Alitalia, né l'anno scorso dalle Ferrovie né quest' anno dal commissario. Conoscere i dati è necessario per fare un business plan''.