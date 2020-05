I Cinquestelle rottamano Raggi e Appendino

Secondo Roberta Lombardi, volto storico del Movimento 5 stelle, esponente del comitato di garanzia della forza politica fondata da Beppe Grillo, Virginia Raggi e Chiara Appendino non dovrebbero ricandidarsi. "Le sindache di Roma e Torino - dice a Repubblica - dovrebbero attenersi - come tutti gli altri - alla regola aurea dei 5 stelle, il limite dei due mandati". Ma soprattutto, secondo la capogruppo M5S in regione Lazio, a Roma il Movimento "dovrebbe guardare con umiltà al lavoro fatto. E cercare, insieme ad altre forze civiche e politiche, un candidato vincente".



Chiara Appendino e' sembrata aprire a un'intesa col Pd. "Io non conosco - afferma Lombardi - la situazione di Torino, posso parlare per Roma. Qui il Movimento e' servito a distruggere il sistema di Mafia Capitale e ora puo' essere importante per la ricostruzione della citta'. Ma per farlo serve un ingaggio forte. Bisognerà lavorare con tutte quelle forze politiche e civiche che vogliono far crescere i semi piantati da noi. E serve un candidato sindaco vincente che sappia far lavorare insieme piazza e istituzioni". Carlo Sibilia ha lanciato la candidatura a sindaco di Alessandro Di Battista. L'ex deputato ha assestato piu' di un colpo ai 5 stelle di governo.



"Quando dovro' presentare ai miei figli la 'giustificazione' per il mio impegno politico, quando dovro' spiegare loro le ragioni che mi fanno essere poco presente in questi anni - dice Lombardi - dirò che ho partecipato sia alla fase della distruzione di un sistema che a quella della ricostruzione. Auguro ad Alessandro, qualunque sia la decisione che prendera' per il futuro, di pensare a costruire e non piu' a distruggere".