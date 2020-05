"Mangiabanane!". Quando il kompagno ruba diventa razzista

"Mangiabanane!". L'insulto è risuonato forte e chiaro stamattina, alle 9.30, al Conad di Caronno Pertusella nel Varesino, da parte di uno dei due ragazzi con cane beccati a rubare. Due giovani che peraltro davano particolarmente nell'occhio: un maschio e una femmina vestiti chiaramente in stile centro sociale, lei capelli rasati a zero e con codino, grosse braghe stile Sandokan. E dopo che le cassiere ("Era da stamattina presto che facevano dentro e fuori per rubare", ci dice una commessa) hanno allertato il ragazzo di colore della vigilanza, ecco partire l'insulto razzista: "Mangiabanane".



E poi i razzisti siamo noi. Sempre pronti a stracciarsi le vesti sotto i riflettori in nome dell'accoglienza, i kompagni, beccati nel privato o punti sul vivo rivelano ben altra indole. Chi non ricorda il video di Striscia la notizia che ha immortalato l'inconsapevole leader delle Tute Bianche Casarini in piena manifestazione dire ad un altro kompagno: "Mettili in prima fila 'sti cazzo di immigrati"?.



Dopo il diverbio al supermarket, rapida è arrivata una pattuglia con due carabinieri, che hanno interrogato i ragazzi, che son rimasti sul piazzale antistante con l'aria strafottente di chi sa che rimarrà impunito; sentito anche il vigilante, allibito per il trattamento subito. E la storia finisce qui. Come sempre. Gli impuniti restano tali. E domani è un altro giorno.