C'è una pericolosa "cellula terroristica" che preoccupa media e sinistre: la famiglia!

“Ad alcuni albergatori veronesi sono arrivate minacce, anche telefoniche, riguardo all'ospitalità dei relatori del Congresso Mondiale delle Famiglie. Minacce che noi abbiamo decisamente respinto al mittente”. Questo ha recentemente riferito Giulio Cavara, presidente dell'Associazione albergatori di Confcommercio Verona, a pochi giorni ormai dal Congresso Mondiale di Verona. L’appuntamento più importante di questa manifestazione, in programma quest’anno in Italia dal 29 al 31 marzo, è la Marcia per la Famiglia, che si terrà domenica 31, a partire da mezzogiorno, a piazza Bra (piazza dell’Arena).





Saranno migliaia le famiglie presenti, determinate e felici di dare testimonianza della bellezza della loro inimitabile unione, del matrimonio, dei figli e di una società basata sui legami comunitari e fra le diverse generazioni. Eppure stanno circolando sulla manifestazione una marea di false notizie, di menzogne e di veri e propri insulti a promotori e partecipanti, come testimoniato fra l’altro dal boicottaggio che è arrivato persino all’indirizzo degli albergatori veneti.



Buone notizie arrivano invece dai migliori pastori della Chiesa Cattolica. Intervistato da “il Giornale”, infatti, monsignor Luigi Negri, che tra l’altro è teologo accreditato e autore di molti saggi su temi familiari e matrimoniali, non si è lasciato pregare nel difendere promotori e obiettivi del Congresso di Verona. Dopo aver espresso compiacimento, fra l’altro, per la presenza alla manifestazione di autorevoli esponenti del Governo tra i quali Matteo Salvini, l’arcivescovo emerito di Ferrara ha così tagliato corto su polemiche ed ostracismi: “Respingo l'utilizzo di termini ingiuriosi nei confronti di quanti hanno il sacrosanto diritto di proporre un'immagine di famiglia che essi ritengono adeguata a sé e alla quale non si è trovata nessuna alternativa, se non la confusione delle lingue e la disintegrazione della società” (Stefano Filippi, Il vescovo emerito di Ferrara: "È Medioevo? Ben venga... Bene Salvini all'evento di Verona", il Giornale, 16/03/2019).



Per informazioni relative al programma e alla partecipazione al Congresso Mondiale delle Famiglie si può scrivere al Comitato promotore: marcia@wcfverona.org.