Terror bus, parte la lagna della Sinistra: "Colpa di Salvini"

Adesso è costretta anche la Sinistra ad ammetterlo: il senegalese che ha dirottato un bus pieni di giovani cremaschi intendeva fare una strage. "Il piano folle di Sy: bimbi come scudi. Non sono pentito", titola oggi il Corriere della sera. E non ci vengano a prendere per il culo dicendo che era un italiano, solo perché aveva preso la cittadinanza sposando un'italiana. Straniero era e straniero resta. Perché straniere sono le sue deliranti idee: vendicare con un gesto estremo i morti del Mediterraneo "per colpa di Salvini e Di Maio", secondo una prima versione; per far cessare i "viaggi della morte dall'Africa" secondo la nuova versione.



Non si capisce bene se Sy c'è o ci fa. Gli farà certo comodo passar per matto, per vedersi ridurre la pena. Peggio di lui son quei radical-chic che continuano ad insistere che "era un italiano" per pararsi il culo per anni di sfacciata politica dell'accoglienza senza filtri e senza controlli. Né rende meno grave l'episodio il fatto che a salvare i cinquanta ragazzi sia stato un adolescente egiziano (altri due, di cui uno italiano, sono riusciti a telefonare di nascosto; di loro non si parla). Il gesto del piccolo eroe, che si merita certo la cittadinanza italiana, non rende meno grave quanto compiuto da un immigrato recidivo, già condannato per guida in stato di ebrezza e, quel che è peggio, per molestie sessuali nei confronti di una diciassettenne. Ora la Sinistra si chiede come sia stato possibile che gli affidassero la guida di un bus? Noi ci chiediamo come è stato possibile che costui fosse ancora sul territorio italiano. Chi l'ha fatto entrare? Bel lo sappiamo. Chi gli ha mollato all'istante l'autorizzazione a guidare il pullman dei ragazzi, perché immigrato, senza effettuare alcun controllo nel casellario giudiziario? Perchè, non nascondiamoci dietro un dito, se fosse stato messo alla porta anziché assunto, i compagni avrebbero subito strillato come capponi parlando di razzismo.



Oggi Libero non fa sconti. "Per la Sinistra stordita l'Erode senegalese è vittima della Lega", titola. E aggiunge: "I progressisti: il sequestro dei bimbi è figlio dell'odio dei governi contro i neri, un gesto in risposta a Salvini". Comunque la si giri, la colpa viene buttata sempre su Salvini. Se un bianco fa una strage in moschea la colpa è dei populisti, se un nero cerca di fare una strage all'aeroporto la colpa è sempre dei populisti. La Sinistra la colpa non se la prende mai, vero? Eppure cade su di essa la responsabilità di aver fatto entrare chiunque a casa nostra. E se quei bambini fossero morti in un attacco kamikaze? Nessuno pensa a come sarebbe finita male, senza l'intervento di un bimbo eroe e di alcune pattuglie di carabinieri, altrettanto eroiche? Il giorno dopo cosa avrebbero detto i paladini dell'accoglienza? Avrebbero avuto il coraggio di mostrare la loro faccia in pubblico? Probabilmente sì, tanto il trucchetto è sempre lo stesso: dire che è colpa di Salvini.



"Il solito vizio della Sinistra. Chi difende il terrorista. Da Lerner a Livia Turco passando per Repubblica e Avvenire i radical chic fanno a gara per negare che Ousseynou Sy fosse un immigrato", titola il Giornale. "Il senegalese stragista? Colpa nostra", titola La Verità. E a questo punto un bel "va' a quel Paese" a chi difende l'indifendibile deve entrare di default...