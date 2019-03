Valencia: il toro incorna il matador. Il barbaro spettacolo della corrida...

Stavolta ad avere la meglio è stato il toro. In occasione del festival annuale di Fallas a Valencia un esemplare di 532 chili ha avuto la meglio sul noto torero spagnolo Enrique Ponce che è stato trafitto nella parte inferiore della schiena.



L’uomo di 47 anni ha riportato serie ferite ad un gluteo e ai legamenti del ginocchio ma si riprenderà anche se sarà costretto a stare fermo e lontano dalle scene per 5 mesi. L'episodio ha ovviamente riacceso le polemiche su quale senso possa avere un simile barbaro spettacolo, già vietato in Catalogna.