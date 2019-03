Salvini: "Controllare la fedina penale di chi ha in mano nostri figli"

"Sto lavorando per evitare che non si ripetano" episodi come quello del bus sequestrato a San Donato Milanese: "Ho scritto a tutti i sindaci per controllare la fedina penale delle persone che hanno in mano i nostri figli e il trasporto dei nostri figli, il Parlamento ha già in esame un provvedimento sulle telecamere in asili nido e scuole materne e stiamo lavorando per arrivare a togliere la cittadinanza italiana" a Ousseynou Sy "questa bestia, questo folle, questo assassino". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mattino Cinque su Canale 5.



"Ringrazio forze dell'ordine e carabinieri, sono intervenuti velocemente mettendo a rischio la loro vita e evitando qualsiasi problema. Ogni giorno ci mettono l'anima", ha concluso.