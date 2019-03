Giornata mondiale dell'acqua, convegno a Brescia

“L'acqua è un bene fondamentale per l'economia e l'agricoltura della nostra Regione e della nostra provincia. L'acqua è fonte di vita, un bene prezioso di cui non si può fare a meno. In previsione di un'ennesima stagione che gli esperti ritengono sarà segnata dalla crisi idrica è necessario che anche la politica si renda parte attiva per scongiurare queste criticità”. Così il consigliere regionale Francesca Ceruti, ospite del convegno di Confagricoltura organizzato a Brescia in occasione della “Giornata mondiale dell'acqua”.



“La nostra attenzione”, continua il consigliere, “deve focalizzarsi in particolare sull'uso dell'acqua per scopi irrigui tenuto conto delle ridotte risorse idriche derivanti da mancate piogge e assenza di nevicate. Si devono attuare strategie per un miglior consumo e una minor dispersione dell'acqua in uso agricolo, oltreché per tutti gli altri usi, come quelli civici”.



“Oggi a Brescia, al convegno di Confagricultura in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, viene riproposto un Patto di sintesi degli interessi in campo, per l'uso plurimo delle risorse idriche in previsione del Tavolo regionale per l'agricoltura, convocato il 1 aprile in Regione Lombardia”, aggiunge Ceruti.



Che conclude: “Come consigliere regionale, nonché come amministratore locale da sempre vicino alle esigenze delle nostre realtà agricole, mi sono già fatta carico di portare le istanze dei nostri territori in Regione, sia per difendere gli imprenditori agricoli che per ottenere una miglior gestione dell'acqua ad uso civile. La tutela delle nostre eccellenze e del nostro mondo produttivo è una delle priorità di Regione Lombardia”.