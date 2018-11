L'identità di genere all'Eliseo di Nuoro

Le tematiche Lgbt a teatro. La "costruzione dell'identità di genere, tra stereotipi e discriminazioni" è stato il tema centrale a Sardegna Teatro "concentrando l'attenzione accogliendo al Teatro Eliseo di Nuoro con due spettacoli: Esemplari Femminili e Peter Pan guarda sotto le gonne", han fatto sapere gli organizzatori. Il primo è andato in scena martedì 20, il secondo mercoledì 21 novembre, alle 21, al Teatro Eliseo di Nuoro.





La pièce di Liv Ferracchiati della compagnia The Baby Walk è "parte del progetto Trilogia sull'Identità, indagine in tre capitoli sul tema dell'identità di genere. Racconta in un intreccio tra danza e parola l'infanzia di un undicenne degli anni '90 nato in un corpo femminile. La scoperta dei primi impulsi sessuali, lo scontro con i genitori per affermare la propria identità. Peter Pan non sa dare un nome a quanto gli accade e ha paura".





"Lo spettacolo cerca di far luce su un argomento che ancora spaventa trova tante persone impreparate, perché non lo si conosce. Da qui la necessità di parlarne - ha spiegato Liv Ferracchiati - e il linguaggio teatrale con la sua forza evocativa è forse in grado di restituire verità e arrivare al pubblico in modo più immediato".