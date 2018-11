Stasera, alle ore 18, lo scrittore e sceneggiatore Alessandro D’Avenia, molto amato dai giovani soprattutto per il suo best seller “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, uscito per Mondadori nel 2010, sarà ospite a Roma dell'Università Campus Bio-Medico. L’incontro, primo del nuovo format di iniziative culturali promosse dall'Ateneo per valorizzare la centralità dell'individuo nei diversi ambiti della dimensione umana, s’intitola “La persona al centro della storia”.





Scrittore, insegnante e sceneggiatore, D’Avenia ha frequentato il Liceo Classico a Palermo. Laureatosi nel 2000 all’Università di Roma “La Sapienza” in Letteratura Greca, ha conseguito il dottorato di ricerca in Lettere Classiche. Dopo il romanzo d'esordio “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, dal quale è stato tratto nel 2013 l'omonimo film di Giacomo Campiotti, nel 2011 ha pubblicato la sua seconda opera “Cose che nessuno sa” e, nel 2014, il romanzo “Ciò che inferno non è”, ispirato alla vita e alla testimonianza di Don Pino Puglisi (1937-1993), il sacerdote assassinato dalla mafia a Brancaccio (Palermo) il 15 settembre 1993.





Gli ultimi due libri di D’Avenia, editi sempre da Mondadori, “L’arte di essere fragili” (2016) e “Ogni storia è una storia d’amore” (2017), sono stati tradotti assieme agli altri suoi romanzi in più di venti Paesi. Da quest’anno allo scrittore siciliano (è nato infatti a Palermo il 2 maggio 1977) è stata affidata la rubrica settimanale di cultura, scuola ed educazione “Letti da rifare”, molto seguita soprattutto dai ragazzi e dai genitori, sul Corriere della Sera.





L’incontro, che è gratuito ed aperto a tutti, si terrà nell’Aula Magna (“Trapezio”) del Campus Biomedico-PRAB, in via Alvaro del Portillo 21, nel quartiere romano di Trigoria.