Manovra bocciata, punizione aspettasi

Come era prevedibile, dall'arroganza dei palazzi di marmo dell'Unione europea è arrivata mercoledì la bocciatura della manovra italiana. La Commissione Ue vede un "non rispetto particolarmente grave" delle regole di bilancio, come dire che chi non scatta sull'attenti quando parla Bruxelles, verrà immediatamente fustigato sulla pubblica piazza, e apre la strada alla procedura per deficit eccessivo basata sul debito.



L'Ue preparerà una nuova raccomandazione per la correzione dei conti, ma il governo non cambia strada. Con questo suo atteggiamento oltranzista, l'Europa delle banche causa una serie di ritorsioni immediate sui mercati: mercoledì lo spread va sotto 310, la Borsa chiude a +1,41%. Ma è ancora flop per i Btp Italia. L'Istat rivede al ribasso le previsioni per il Pil 2018, a +1,1%, e l'Ocse parla di "perdita di slancio" della ripresa.



Forse è troppo pensare che tutti questi sian maldestri tentativi Ue di far cadere un Governo che, a differenza dei precedenti, non ha voluto imporre una politica lacrime e sangue che affami in popolo e riempia le già grasse pance degli eurosfruttatori?