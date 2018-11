Sgombero Casamonica: grazie, Salvini

In questi giorni i media stan plaudendo a Virginia Raggi perché ha sgomberato la nota famiglia nomade (e con precedenti penali non indifferenti) dei Casamonica, abbattendo le loro villette abusive. Senza nulla voler togliere alla sindaca di Roma, sarà il caso di ricordare - come bene ha fatto ieri con un video il nostro collaboratore Marcello Palvarini - che in realtà la "guerra aperta" al noto clan criminale era stata dichiarata già nel 2015 dal non ancora ministro Matteo Salvini. Che in diretta su La7 dai Casamonica s'era preso pure minacce di morte.



Virginia Raggi di tempo per "ruspare" la famiglia il cui capoclan è al 41bis (il carcere duro) per "associazione a delinquere di stampo mafioso", ne ha avuto tanto, anni. Eppure non ha fatto nulla. C'è voluto che Salvini diventasse ministro dell'Interno per veder giusta fatta. Questo, giusto per ristabilire la verità anche presso quei media dalla memoria un po' troppo corta.



I diretti interessati, i Casamonica, la memoria invece ce l'hanno lunga. E mentre le ruspe facevano giustizia, hanno urlato ai cronisti presenti: "Dove andremo? Andremo a dormire a casa di Raggi e Salvini". Salvini, appunto. E poi la beffa: "Noi siamo italiani di sette generazioni, prendete provvedimenti, aiutate la povera gente, che fate? Aiutate gli stranieri e noi italiani no?". E ancora: "È tornato Mussolini. I criminali siete voi".



"In un momento di concitazione, poi, una donna che non voleva essere ripresa, ha fatto saltare il microfono ad una giornalista che si era avvicinata", ha scritto il Corriere. Ricordando che "in via del Quadraro 110 le ville abusive dovevano essere demolite già dal 1997 ma non sono mai state toccate e nessuno ha mai controllato che l’ordine di abbattimento venisse eseguito". I vari sindaci che si sono alternati dove sono stati, in tutto quel tempo, prima che arrivasse Salvini?