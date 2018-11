"Sono Dio", e violentava i seguaci: condannato guru sudcoreano

Il capo di una setta sudcoreana è stato condannato a 15 anni di carcere per gli stupri multipli subiti da otto delle sue seguaci, alcune delle quali credevano fosse Dio. Le vittime del pastore Lee Jaerock erano "incapaci di resistere in quanto soggette all'assoluta autorità religiosa dell'imputato", ha detto il giudice Chung Moon-sung della Corte centrale distrettuale di Seoul. La religiosità è molto diffusa nell'ipertecnologica Corea del Sud, dove il 44% delle persone si dice credente.



Molti appartengono alle chiese più note, che accumulano grandi ricchezze con decine di migliaia di fedeli che fanno donazioni fino al 10% del loro reddito. Ma ci sono anche molte sette marginali (gli esperti dicono che nel Paese almeno 60 persone si dicono di origine divina) e alcuni sono stati indagati per frode, circonvenzione di incapace, coercizione.



Lee fondò la sua Chiesa centrale di Manmin nel quartiere povero di Guro, a Seoul, con 12 seguaci nel 1982. Oggi ha 130mila fedeli, un grande auditorium, una sede enorme e un sito web pieno di annunci di guarigioni miracolose. Ma tre delle seguaci di Lee nei mesi scorsi hanno denunciato pubblicamente, sull'onda del movimento #MeToo, come il santone le avesse convocate in un appartamento e le avesse stuprate. "Era più di un re, era Dio" ha detto una vittima che apparteneva alla sua chiesa fin dall'infanzia. Lee ha detto a un'altra che ora era in Paradiso e che doveva spogliarsi come Eva con Adamo nel giardino dell'Eden. "Ho pianto perchè non volevo farlo" ha dichiarato la vittima alla tv JTBC.



Otto donne hanno denunciato il santone e la corte ha stabilito che Lee le aveva stuprate e molestate "decine di volte". "Con le sue prediche l'imputato suggeriva direttamente o indirettamente di essere lo spirito santo, deificandosi" ha detto il giudice. Le vittime lo credevano "un essere divino con poteri divini".