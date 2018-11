Salvini: "L'Ue non può impormi la legge Fornero"

"Quello che l'Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero: io quella legge voglio smontarla". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Uno Mattina, su Rai 1.



"A me interessa risolvere i problemi, non godo delle disavventure giudiziarie di altri", ha poi detto riferendosi alla vicenda dell'Aquarius. "Detto questo", ha aggiunto, "so che gli sbarchi sono diminuiti, come i morti e i costi".



E sulla Tav: "L'Italia ha bisogno di più opere, di sì e non di no. Sulla Tav nel contratto di governo c'è scritto che bisogna valutare costi e benefici. Gli esperti diranno se conviene andare avanti o fermarsi. Io preferisco di mio avere Tav o Pedemontana".