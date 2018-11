D&G difende il cannolo italiano in Cina

Tre spot, divertenti, maliziosi, in cui una giovane cinese provava a mangiare una pizza italiana, un piatto di spaghetti al pomodoro, ed un cannolo siciliano. Apriti cielo, nella Patria del pensiero unico non l’hanno presa affatto bene. La griffe italiana è stata silurata sui siti di e-commerce cinesi, come Tmall, JD.com e Suning. Anche dagli addetti vendite transfrontalieri NetEase Kaola, Ymatou e compagnie delle vendite di lusso online come Secoo e Vip.com. Trend topic i commenti con D&G “razzista e omofoba”.



Tutto ciò ha fatto saltare la sfilata evento a Shanghai, e se non bastasse è entrato in gioco uno screen shot di alcuni commenti di Stefano Gabbana, che riteneva la Cina "una mafia maleodorante, sporca e ignorante". Ovviamente dichiarazioni smentite, pronte scuse, e mandato legale per un possibile hackeraggio dell’account.



Il portafoglio dei cinesi è ricco, molto ricco, un terzo degli acquisti di fascia alta nel mondo sono fatti da loro, quota che crescerà al 46% nel 2025. La D&G ha 44 boutique nel Paese e di sicuro, pure se lo pensassero, non potrebbero permettersi spiacevoli argomenti su questa potenza economica.



Ricordate quel che accadde al povero Guido Barilla, reo di non volere girare spot sulle famiglie omosessuali? Fu silurato negli Stati Uniti, dovendo scucire centinaia di milioni di dollari per uscire dal pantano, mancano solo i fusilli gay nel riposizionamento mediatico. Questa è la triste storia della libertà di espressione nell’era della globalizzazione, c’è un libro paga molto crudele con chi non si mette in riga. Su una malavita ben visibile come quella dei Casamonica si può usare la ruspa, più difficile con le multinazionali, ONG, associazioni di categoria, e media collusi. Piano piano, s’arriverà anche lì.