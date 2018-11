Milano, kompagni in piazza contro Israele. Protesta la Lega

"A un anno di distanza dalle scandalose manifestazioni anti Israele che avevano infiammato la piazza, un nuovo sit-in è stato convocato per domenica 25 novembre in piazza San Babila a Milano. I promotori sono sempre gli stessi. Sala non faccia lo struzzo, visto che la sua maggioranza e gran parte del Pd fanno l'occhiolino a chi vorrebbe cancellare lo Stato di Israele!”. Così il consigliere regionale Gianmarco Senna e l'onorevole Alessandro Morelli, presidente della Commissione Trasporti alla Camera, e capogruppo in Consiglio comunale.



"E' facile ogni volta - concludono i due esponenti leghisti - sciacquarsi la bocca con la retorica della Resistenza, quando fa comodo: Milano deve essere sempre contro ogni forma di fascismo!".