Legge elettorale, Anelli: “Da Cassazione conferma di aver fatto un buon lavoro”

“Il via libera della Cassazione ha dimostrato che abbiamo portato avanti un lavoro ben fatto, presentando legittimamente tutte le carte in regola, a dispetto di quanto polemizzato per settimane da PD e M5S che sostenevano a gran voce l’incostituzionalità del referendum e la sua conseguente bocciatura dalla Cassazione. Adesso la parola passa alla Consulta e siamo fiduciosi sul parere favorevole anche da parte della Corte Costituzionale”. Così il capogruppo al Pirellone della Lega Roberto Anelli commenta il parare favorevole della Cassazione al quesito referendario per l’abolizione della quota maggioritaria.