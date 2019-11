Brasile, il presidente Bolsonaro dà vita a un nuovo partito

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato la creazione di un nuovo partito che si chiamerà Alleanza per il Brasile. Bolsonaro, dopo aver rotto i rapporti con il precedente partito che un anno fa lo portò a vincere le presidenziali, ha dichiarato che la nuova formazione sarà incentrata su Dio, patria e famiglia.



"Se lo avessi fatto prima (il lancio di un nuovo partito ndr.) - ha detto -, avremmo eletto 100 deputati e un senatore per stato". Nel programma di Alleanza per il Brasile, figurano "il rispetto di Dio e della religione", oltre alla "difesa della vita, della famiglia e del diritto all'autodifesa".