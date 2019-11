Italia in alto mare? Ma verso una nuova stagione euro-mediterranea

Domani si parla finalmente di geopolitica! Grazie all'incontro organizzato a Reggio Emilia (sala Capitano del Popolo dell’Hotel Posta, piazza del Monte 2) dal Centro Studi Italia e dall’Associazione Culturale Pietro e Marianna Azzolini con il Generale di Corpo d'Armata Marco Bertolini. L'Alto Ufficiale dell'Esercito italiano interverrà infatti sul tema Italia europea ed Italia euromediterranea, approfondendo sotto vari aspetti la situazione internazionale, in deciso e rapido movimento soprattutto a livello euromediterraneo, proponendo una riflessione sulla condizione e sulle prospettive della politica interna e di difesa nazionale.

L’Unione Europea ed il Mediterraneo, le due realtà in cui l’Italia è compresa, sembrano infatti sulla soglia di nuove stagioni di cui è certa solo la complessità. Dietro le spalle la crisi economica ed i conflitti della Libia e del Vicino Oriente sembrano non trovare soluzione. A trent’anni dalla fine della Guerra Fredda, il mondo bipolare ha lasciato il posto al multipolarismo di potenze continentali. Ancora importante, per certi versi, ancora strategica, fra Europa e Mediterraneo, l’Italia non può che affrontare le sfide che il presente pone.

Il Generale Bertolini, fra gli altri incarichi, è noto per aver comandato il Centro Addestramento Paracadutismo e la Brigata “Folgore” dal 2002 al 2004. Successivamente, e fino al 2008, ha ricoperto l’incarico di 1° Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) e, dal 2012 al 2016, quello di Comandante Operativo di Vertice Interforze (COI), da cui dipendevano tutte le operazioni “fuori area” italiane. Ha partecipato alle Operazioni in Libano (1982-83), Somalia (1992-93), Bosnia Erzegovina (1996-97), Macedonia (1998-99) e due volte in Afghanistan, nel 2003 e nel 2009.

Decorato fra l'altro di Croce al Valor Militare, nonché di una Croce d’Oro e una d’Argento al Merito dell’Esercito, è istruttore di paracadutismo TCL con oltre 1400 lanci all’attivo. Attualmente è il Presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.