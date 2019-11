Dotazioni per la polizia, depositata mozione al Pirellone

Depositata in Consiglio regionale una mozione che chiede maggiori risorse per le dotazioni alla Polizia. Dichiara Alessandra Cappellari, Prima firmataria del testo e presidente della commissione regionale incaricata della sicurezza: “Ritengo sia doveroso sostenere le forze di polizia, incentivando con maggiori risorse le dotazioni di questi uomini che ogni giorno rischiano la vita per difendere i cittadini e per rendere più sicure le nostre città”.



“La mozione di cui sono Prima firmataria è stata sottoscritta dal Gruppo Lega in Consiglio regionale ed è intenzione chiedere anche agli altri Gruppi politici di sostenerla”. “Nella mozione”, spiega Cappellari, “si chiede siano stanziate risorse finanziarie necessarie per implementare le dotazioni in favore delle forze di polizia, finalizzate all’acquisto di guanti antitaglio, di giubbotti antiproiettile, di giubbotti antilama sottocamicia, di torce frontali, di telecamere indossabili e di ogni altro strumento di autotutela che si riterrà opportuno introdurre. Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, sta conducendo da anni una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini su diverse problematiche delle cosiddette “garanzie funzionali” in favore degli operatori delle Forze dell’Ordine, quali ad esempio i protocolli operativi e le regole di ingaggio, le tutele funzionali e legali, le dotazioni di reparto e individuali, l’introduzione di esenzione dai ticket per l’accesso ai servizi sanitari per il personale ferito in servizio. La legislatura Fontana ha già predisposto un provvedimento legislativo che preveda nuove forme di esenzione per gli esponenti delle Forze dell’Ordine sui ticket per i codici bianchi al Pronto Soccorso e per le prestazioni specialistiche che si rendono necessarie a seguito di patologie derivanti da motivi di servizio”.



“Con la mozione”, continua il consigliere regionale del Carroccio, “vogliamo supportare ulteriormente la necessità di tutelare e garantire l'incolumità fisica del personale di pubblica sicurezza, che sempre più spesso si trova a dover fronteggiare aggressioni e pericoli. Faccio mio l’appello di Paolo Faresin, Segretario Provinciale del SAP di Brescia che segnala “la carenza di equipaggiamento e dotazioni per il personale di pubblica sicurezza di tutte le forze di polizia che quotidianamente operano sulle strade”.



Faresin ha dichiarato: “Per questo motivo abbiamo rappresentato agli esponenti Regionali della Lega (da sempre vicini alle esigenze del comparto sicurezza) la necessità di presentare una mozione in consiglio regionale affinché vengano stanziati fondi per garantire e tutelare l’incolumità fisica del personale di pubblica sicurezza. Questo risultato si può ottenere solo investendo risorse nell’equipaggiamento di coloro che operano in situazioni quotidiane di rischio”. Da parte mia”, conclude Cappellari, “mi attiverò con tutti gli strumenti a disposizione ed in tutte le sedi competenti perché siano accolte le legittime richieste degli operatori di polizia”.