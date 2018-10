Cavallo morto al Palio di Siena, scattano le polemiche

Il cavallo Raol della contrada della Giraffa è morto in seguito ai traumi riportati cadendo sabato nella carriera straordinaria del Palio di Siena.



Il presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, ha reso noto che l'associazione presenterà una denuncia a seguito della morte del cavallo. "Per i cavalli il Palio di Siena è e resta un inferno", ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali.