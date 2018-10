Beppe Grillo: "Togliere i poteri al Capo dello Stato"

"Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo. Il vilipendio... un capo dello Stato che presiede il Csm, che è capo delle forze armate, che può nominare senatori a vita. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Lo ha affermato domenica Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio.