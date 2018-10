Aldo Adige, Lega al terzo posto. Ipotesi governo con Svp

Secondo i dati provvisori, in attesa della convalida della Commissione elettorale, il calcolo per l'attribuzione dei mandati nel Consiglio provinciale 2018-23 prevede 9 partiti rappresentati in Consiglio e questa assegnazione ufficiosa: alla SVP 15 seggi, al Team Köllensperger 6, alla Lega Nord 4, ai Verdi 3, ai Freiheitlichen 2, a Süd-Tiroler Freiheit 2 e infine 1 ciascuno a L´Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia uniti, a BürgerUnion für Südtirol e al Movimento 5 Stelle.



Il segretario del Pd Alessandro Huber non esclude che il suo partito possa sedersi a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger "per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp". "È innegabile il clamoroso successo della Lega - ha ammesso il segretario - che ha assorbito la destra italiana ma anche una parte di quella tedesca". Il Pd a livello locale "comunque tiene, anche se la Lega ora è il primo partito dell'elettorato di lingua italiana".



"Dati incredibili dalla Provincia autonoma di Bolzano! Nel 2013 la Lega, insieme a Forza Italia, prendeva il 2,5%. Oggi a un terzo dello spoglio siamo (da soli!) sopra il 17%. I voti veri, i cittadini veri, gli Italiani, non ascoltano professoroni, giornaloni, criticoni e burocrati europei, ma chiedono alla Lega di andare avanti con ancora più forza. Per me sarà un onore proseguire, con coraggio e determinazione, sulla strada del cambiamento". Lo dice Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio, commentando i dati delle elezioni in Alto Adige. Con la Lega al terzo posto è ipotizzabile unìallenza con la Svp, mettendo nell'angolo la Sinistra.