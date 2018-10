La Magneti Marelli ceduta ai giapponesi

Ecco gli effetti dei governi Monti, Letta,Renzi e Gentiloni,la Magneti Marelli societa' del gruppo Fiat e' stata ceduta alla Calsonic Kansei societa' giapponese,eppure la Fiat in questi anni ha usufruito di benefici pubblici,adesso vende la Magneti Marelli per 6 miliardi di euro che fine faranno i dipendenti?Ecco un'anticipazione la societa' giapponese continuera' con la produzione in Italia poi delocalizzera' in qualche paese asiatico per produrre a basso costo ed aumentare i profitti,risultato tanti Italiani licenziati senza lavoro.Continuate a votare PD e avrete tutto cio'.