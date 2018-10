L'anno scolastico italiano dura 200 giorni, nel resto d'Europa anche meno. Fino alla metà degli anni ottanta, il nostro anno scolastico durava 220 giorni, in precedenza anche di più. Si partiva dall'idea che l'istruzione fosse la miglior cosa che si potesse offrire ai ragazzi e la scuola il miglior posto possibile in cui passare il tempo. I risultati erano del tutto soddisfacenti, molti progressi sono stati resi possibili da generazioni volenterose e preparate. Sarebbe il caso di tornare a proporre quei criteri, in vista di un futuro che si annuncia non facile.Spero condividiate. Cordialmente. Roberto Macchioni