Conte: “Chi boccia la manovra senza leggerla, è in pregiudizio”

Se l’Europa è questo conglomerato di fallaci meccanismi contro i popoli e severi parametri che alimentano, anziché sedare, le fiamme della recessione, allora è sempre più chiaro che i fautori dell’aborto del progetto europeo sono proprio loro, commissari, Presidenti e porta-borse della austerità.



Nel Paese più euroscettico di tutti, l’Italia, con il più alto gradimento per i leader iperattivi (Salvini – Di Maio), e quelli silenti come il Premier Conte, si registra un'univoca voce di respingimento dei consigli tecnocratici. Siamo al limite di sopportazione, la severità senza basi solide è ripicca, patto leonino, punizione sadica.



Con l’aplomb che lo contraddistingue il Presidente del Consiglio annota: "Se un commissario Ue prima di leggere la manovra e prima che arrivi la lettera dell'Ue mi dice che questa manovra verrà rigettata, io dico che è un pregiudizio e che è inaccettabile che provenga da chi rappresenta un'istituzione." Ed il Ministro dell’Economia Tria segue a ruota sulla manovra: "non espone a rischi la stabilità finanziaria dell'Italia né degli altri paesi dell'Unione europea".



L’Italia non è un problema per e di nessuno, né per gli italiani né per la stabilità finanziaria e né per sedicenti e vaghi mercati sotto cui si vuole mettere a cuocere qualsiasi profezia negativa. Il nostro Paese è solido, il sistema regge, ed il deficit verrà assorbito dalla scommessa di crescita sul PIL, pena correttivi. Come si è sempre fatto, da sempre ed in qualsiasi Governo.



Anzi, in passato i parametri sono stati sforati molto più di adesso, e da tutti i membri dell’UE. Il punto non sono i numeri, ma la mano di chi li scrive. La lotta al populismo, al nuovo corso che spira sulle Istituzioni di mezzo mondo, fa sì che i prezzolati e “sobri” partner dell’eurozona si uniscano in un canto funebre per sotterrare il ritorno agli Stati Nazione. Tuttavia devono stare attenti lorsignori, è un baleno passare da pregiudizievoli a pregiudicati nella messa in stato d’accusa per la decrescita della zona euro.