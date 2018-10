La città con più reati? Milano

E' Milano la provincia italiana con il maggior numero dei reati denunciati, mentre Oristano, Pordenone e Belluno sono considerate le aree più sicure; è quanto emerge dal rapporto sulla criminalità nelle province italiane elaborato in esclusiva dal Sole24Ore sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina.



Alle spalle di Milano ci sono Rimini e Bologna, mentre Roma si piazza al settimo posto, dietro anche a Firenze, Torino e Prato. Le province di Cagliari e Genova sono in testa per i reati legati agli stupefacenti, mentre quelle di Prato e Firenze per riciclaggio e impiego di denaro sporco. Trieste e Cagliari, invece, si contendono il primato negativo per il maggior numero di violenze sessuali denunciate. Trieste, inoltre, è al primo posto anche per truffe e frodi informatiche, seguita da Milano e Cagliari. Confermata infine l'incidenza più elevata di furti di auto nelle province di Barletta Andria Trani e Bari.



“Milano prima della lista per reati denunciati. Lo dice un rapporto elaborato dal Sole24Ore con dati del Ministero dell'Interno. Di fronte ad un così triste primato, il sindaco Sala, anziché pensare ad aree B e C, farebbe meglio a pensare ad un controllo capillare di tutte le aree della città con le Forze dell'Ordine. Dopo due amministrazioni di Sinistra la capitale mondiale della moda e del design si è trasformata nella capitale italiana del crimine. Proprio un bel risultato”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta la collocazione di Milano in cima alle città per reati.