Fugatti presidente, cade l'ultimo bastione rosso

"È fatta, è fatta, è fatta! Maurizio FUGATTI e la LEGA hanno espugnato l’ultima realtà istituzionale nelle mani del socialismo reale dal 1945 in qua. Una vittoria epocale: hanno scritto una grande pagina di storia. Solida, netta, splendida vittoria con il 47% dei consensi. Da oggi il Trentino volta pagina e troverà nella Lega, in Maurizio e nella sua Giunta, il nume tutelare della sua autonomia. Che soddisfazione! Grazie Maurizio, grazie ragazzi (a cominciare da Mirko), grazie Matteo Salvini, grazie Lega. È un sogno che si avvera: Maurizio FUGATTI Presidente della PAT!". Così su Facebook l'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli.



"Lega da record. Non ci poteva essere un lunedì migliore con Fugatti presidente". Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga riferendosi alle elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano. "Quello di Bolzano - precisa - è un risultato storico della Lega: siamo passati dalle elezioni del 2013, quando avevamo preso il 2,5% insieme a Forza Italia, a oltre l'11%, diventando la terza forza politica con un risultato straordinario a Bolzano citta', dove siamo il primo partito. E' davvero cambiata la storia". Fedriga infine esulta per il centrodestra e per la vittoria del leghista Maurizio Fugatti nuovo presidente a Trento.